Зеленский назвал политику Украины «наглой»

Зеленский назвал политику Украины «наглой»
Владимир Зеленский назвал политику Украины "наглой". Фото: официальная страница в соцсети Instagram

Президент Украины заявил, что страна сегодня №1 в Европе, сообщает Газета.ru.

Лидер Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа» и руководителями органов исполнительной власти, которая проходила во Львовской области, сделал сразу несколько заявлений. Так, президент назвал внешнюю политику страны «наглой», он убежден, что без сильной международной политики никто не будет видеть шагов Украины вперед.

«Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая», — утверждает Зеленский.

По его мнению, не стоит тратить время, чтобы ждать еще пять лет, пока страну примут в Евросоюз. Он также особо отметил достижения внутри страны.

«За эти два с половиной года у нас появилась цифровизация государства. Мы сегодня — номер один в Европе», — сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, Украина первая в Европе по темпам строительства дорог. На встрече также были озвучены вопросы, касающиеся военной безопасности, международных отношений, человеческого капитала, энергетики, «зеленой трансформации» и производства собственной вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Зеленский встретится с Путиным, когда президент России будет готов.

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