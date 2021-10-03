В Пулково с выстрелами по пути направился «Мерседес»

В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что около 18 часов вечера из люка белого "Мерседеса" открыли пальбу неизвестные. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что около 18 часов вечера из люка белого "Мерседеса" открыли пальбу неизвестные. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Первого числа октября в полицию позвонили перепугавшиеся очевидцы и сообщили, что около 18 часов вечера из люка белого «Мерседеса» открыли пальбу неизвестные, стало известно от Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербурга.

С Кольцевой автодороги на Киевское шоссе съехал «Мерседес», из люка которого стреляли, используя автоматическое оружие. Машина направлялась в сторону аэропорта Пулково.

Полиция тут же перекрыла выезды из Московского района, и в конечно итоге «Мерседес» был остановлен на пересечении Витебского проспекта и Кузнецовской улицы. Виновниками переполоха оказались трое жителей Дагестана от 28 до 34 лет. В салоне их машины были найдены охолощенный автомат АК-74, около 30 холостых патронов, муляж гранаты и нож.

По словам мужчины, они просто «развлекались». Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявшего мужчину задержали.

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