«Боинг 737» совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону

Самолет "Боинг 737" , которые вышел рейсом из Москвы, был вынужден совершить аварийную посадку в Ростове-на-Дону по причине неисправности левого двигателя. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Самолет "Боинг 737" , которые вышел рейсом из Москвы, был вынужден совершить аварийную посадку в Ростове-на-Дону по причине неисправности левого двигателя. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Самолет «Боинг 737» , которые вышел рейсом из Москвы, был вынужден совершить аварийную посадку в Ростове-на-Дону по причине неисправности левого двигателя, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на своего информированного источника.

Воздушное судно совершало рейс Москва-Крым, но вынуждено село в Ростове-на-Дону.

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Крым, вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправности, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник. «Боинг 737» авиакомпании S7 Airlines рейса «Домодедово — Симферополь» в результате повреждения левого двигателя самолета были вынуждены сесть раньше, чем достигли планируемой точки.

Посадка была совершена самолетом благополучно. На борту находится 171 пассажир, из которых никто не пострадал. В настоящий момент готовится вылет резервного самолета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воздушное судно, следующее по маршруту Санкт-Петербург — Ош также не добралось до точки назначения и было вынуждено приземлиться в аэропорту Казани.