За сутки рекорд по смертности от COVID снова был побит

За сутки рекорд по смертности от COVID снова был побит
В течение суток в России снова побит рекорд по смертям от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Фото: pexels.com

В течение суток в России снова побит рекорд по смертям от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие 24 часа в Российской Федерации подтвердили 890 смертей пациентов, которые были подвержены коронавирусной инфекции, а за все время погибло 209 918 человек.

«За последние сутки подтверждено 890 смертей… За весь период по России умерло 209 918 человек», — уточняется в сообщении оперштаба.Медики и власти настоятельно рекомендуют не игнорировать вакцинацию от коронавируса.

Только благодаря всеобщим усилиями возможно победить инфекцию и снизить количество заболевших.При обнаружении у себя симптомов коронавируса, необходимо сразу же обратится к врачам и сдать тест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джона Хопкинса, на сегодняшний день по всему миру от коронавируса скончалось 4 796 500 человек.

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