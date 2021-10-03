Уфимец, лишившейся ног, поднялся на руках на гору Манаслу

Лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, уфимец Рустам Набиев на руках совершил восхождение на вершину горы Манаслу. Фото: Instagram mingma.g

Лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, уфимец Рустам Набиев на руках совершил восхождение на вершину горы Манаслу. Фото: Instagram mingma.g

Лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, уфимец Рустам Набиев на руках совершил восхождение на вершину горы Манаслу в Гималаях, которая достигает 8 156 метров, об этом в своем Instagram рассказывает известный альпинист Мингма Гьябу Шерпа, сопровождавший путешественника в этой непростой экспедиции.

Начать взбираться на восьмой по счету восьмитысячник Рустам Набиев во всеуслышание запланировал 26 сентября. Мероприятие рассчитывалось на 5 дней.

«Знакомьтесь — Рустам Набиев. Без обеих ног он только что поднялся на Манаслу. Поздравляю его и товарищей по команде. Это лучшие новости на сегодня, — заключил Мингма Гьябу Шерпа в посте Instagram

Рустам Набиев изначально задумал это идею, как символ для людей «не опускать руки», даже если кажется, что все потеряно. Без связи и интернета путешественник смог достичь своей цели. В 2020 году Рустам Набиев на руках покорил гору Эльбрус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинистка из России трагически погибла при падении на горном массиве Дурмитор в Черногории.