В горах Черногории погибла российская альпинистка

В горах Черногории погибла российская альпинистка
Сейчас проводится транспортировка тела. Фото: Pixabay

Альпинистка из России погибла при падении на горном массиве Дурмитор в Черногории.

Инцидент произошел в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед. Сейчас проводится транспортировка тела.

«Гражданка России Мария Кабельникова погибла при падении на Дурмиторе в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед. Проводится транспортировка тела. В акции наряду с 10 сотрудниками GSS участвуют и трое членов Службы защиты Жабляка», — сообщила Горная служба спасения (GSS) Черногории.

Напомним, 23 сентября, сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасали группу из 19 альпинистов, попавших в сильную бурю во время восхождения на Эльбрус — ветер достигал 70 м/с. Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли. Среди погибших есть жительница Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности.

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