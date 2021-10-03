Бастрыкин взял дело об избитом 8-летнем мальчике на контроль

Второклассника избили в школе Новосибирска и травмировали позвоночник, сообщает Следственный комитет России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Новосибирской области Антону Бадулину проверить все обстоятельства избиения мальчика в школе.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц средней общеобразовательной школы», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте Следкома говорится, что информация об инциденте стала известна, благодаря СМИ. Сообщается, 23 сентября в образовательном учреждении Железнодорожного района города ученики нанесли телесные повреждения второкласснику.

Мать избитого ребенка Наталья Коротаева рассказала «Царьград Новосибирск», что увидела на записях с камеры видеонаблюдения, как другие дети еще в классе начали хватать ее сына за руки. Мальчик вышел в коридор, но ребята настигли свою жертву и зажали в угол. После чего «ударили кулаком по попе и пнули».

Он вырвался и пытался бежать, но его схватили и стали затаскивать в классный кабинет, чтобы он не сопротивлялся, одна из девочек схватила его за волосы. В итоге ребенка буквально занесли в класс, в процессе насильственных действий он ударился о порог.

Ранее Gazeta.SPb писала, глава СКР Александр Бастрыкин связывает нападения на учебные заведения с деструктивным воздействием интернета.