У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы
Коме ковида в природе есть и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Фото: vk.com/lahta_spb

Сотрудник Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что у летучих мышей в России ковид пока не выявили, но обнаружили другие варианты вируса.

Она отметила, что специалисты с помощью РТ-ПЦР протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли, обратила она внимание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сперанская добавила, что кроме ковида в природе есть и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Они встречаются по всей территории, где они водятся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за все время пандемии число погибших от коронавируса в России за неделю превысило 6 тыс. человек. Так, за неделю с 27 сентября в России зарегистрировали 6018 случаев смерти от вируса. Общее число зарегистрированных смертей составило 6 018.

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