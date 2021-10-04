У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы

Коме ковида в природе есть и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Фото: vk.com/lahta_spb

Коме ковида в природе есть и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Фото: vk.com/lahta_spb

Сотрудник Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что у летучих мышей в России ковид пока не выявили, но обнаружили другие варианты вируса.

Она отметила, что специалисты с помощью РТ-ПЦР протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли, обратила она внимание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сперанская добавила, что кроме ковида в природе есть и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Они встречаются по всей территории, где они водятся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за все время пандемии число погибших от коронавируса в России за неделю превысило 6 тыс. человек. Так, за неделю с 27 сентября в России зарегистрировали 6018 случаев смерти от вируса. Общее число зарегистрированных смертей составило 6 018.