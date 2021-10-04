Число умерших от COVID россиян за неделю превысило 6 тысяч впервые с начала пандемии

Число умерших от COVID россиян за неделю превысило 6 тысяч впервые с начала пандемии
С начала пандемии умерли чуть менее 3% от всего числа заболевших ковидом — 209 918 человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Впервые за все время пандемии число погибших от коронавируса в России за неделю превысило 6 тыс. человек.

Так, за неделю с 27 сентября в России зарегистрировали 6018 случаев смерти от вируса. Как сообщил оперштаб по борьбе с болезнью, общее число зарегистрированных смертей составило 6 018. Неделей ранее было зафиксировано 5 682 умерших. Это предыдущий максимум.

Новых заражений за семь дней — 165 623, что на 13,5% больше, чем на предыдущей неделе.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России предложили увеличить штрафы за отсутствие масок на людях в общественных местах.

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