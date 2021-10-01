Эксперт призвал увеличить штрафы за отсутствие масок

Глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев предложил увеличить штрафы за отсутствие масок на людях в общественных местах.

Ученый отметил, что Россия отличается от Европы в вопросах санитарного просвета, поэтому нужно вести просветительскую работу, объяснять населению важность ношения масок. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что надо навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима в стране. В столице ситуация чуть лучше, но если перенестись на улицу в любом другом городе, то можно увидеть, что маски игнорируются, добавляет эксперт. Так, он уверен, что нужно повысить штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининградской области с начала ноября установят COVID-free режим для некоторых общественных мест, пускать туда будут только тех, кто привился или переболел.