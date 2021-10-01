Эксперт призвал увеличить штрафы за отсутствие масок

Эксперт призвал увеличить штрафы за отсутствие масок
Россия отличается от Европы в вопросах санитарного просвета. Фото: pixabay

Глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев предложил увеличить штрафы за отсутствие масок на людях в общественных местах.

Ученый отметил, что Россия отличается от Европы в вопросах санитарного просвета, поэтому нужно вести просветительскую работу, объяснять населению важность ношения масок. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что надо навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима в стране. В столице ситуация чуть лучше, но если перенестись на улицу в любом другом городе, то можно увидеть, что маски игнорируются, добавляет эксперт. Так, он уверен, что нужно повысить штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининградской области с начала ноября установят COVID-free режим для некоторых общественных мест, пускать туда будут только тех, кто привился или переболел.

коронавирус маска мнение эксперта общественное место


 

Новости партнеров
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт призвал увеличить штрафы за отсутствие масок
В Калининградской области с ноября введут режим COVID-freе
Инфекционист рассказала об опасных для человека болезнях птиц
Белый дом назвал ужасающим фактом то, что число жертв ковида в США ...
Уровень безработицы в России в августе снизился до 4,4%
Вильфанд заявил, что большинство регионов ожидает теплый октябрь
Минобороны: в России начинается осенний призыв в армию
В МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов на территории России