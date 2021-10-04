Студентам и преподавателям с COVID-19 заблокируют пропуска для входа в СПбГУ

Студентам и преподавателям с COVID-19 заблокируют пропуска для входа в СПбГУ
Именно так будет обеспечиваться безопасность универсантов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В СПбГУ будут блокировать пропуска заболевшим ковидом обучающимся и сотрудникам вуза. Это решение приняли по итогам ректорского совещания.

После получения данных о заболевшем университет в течение дня организует работу по блокировке электронных пропусков студентов и работников СПбГУ для прохода или проезда на территорию. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Именно так будет обеспечиваться безопасность универсантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обратилась в полицию после эмоционального выступления аспиранта Алексея Пачина на заседании студенческого совета. Вуз попросил правоохранителей проверить действия учащегося на хулиганство и публичное оскорбление. Внимание к произошедшему привлекла мать одного из первокурсников.

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