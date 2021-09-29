СПбГУ заявил в полицию на аспиранта, который ругался матом на заседании студсовета

Действия аспиранта оценит не только полиция, но и комиссия по этике СПбГУ. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Действия аспиранта оценит не только полиция, но и комиссия по этике СПбГУ. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обратилась в полицию после эмоционального выступления аспиранта Алексея Пачина на заседании студенческого совета. Вуз попросил правоохранителей проверить действия учащегося на хулиганство и публичное оскорбление.

Внимание к произошедшему привлекла мать одного из первокурсников. Она услышала запись онлайн-заседания студенческого совета, где Пачин позволил себе нецензурно высказаться, оценивая деятельность студсовета, и составила жалобу в виртуальную приемную вуза — письмо было отправлено 27 сентября.

««Уважаемая администрация, я мама студента 1 курса и я возмущена тем, что происходит у Вас со студентами! Мой сын прислал мне запись собрания ваших студентов, которые матерятся, хамят, ведут себя как весьма ограниченные люди!», — начала свое обращение женщина.

«Вы считаете это нормальным? Нормально посылать студентов на три советские буквы? … Как они вообще могут выражать чьё-то мнение, если они разговаривать на русском языке не умеют??? Когда они никого не уважают!?», — вопрошает возмущенная мать.

Петербурженка «прошлась» и по статусности вуза, выразив сомнение в качестве образования: «Я думала, что отправляю сына учиться в самый престижный вуз России, а оказалось, что студенты этого самого вуза по своему уровню находятся чуть ли не на самом дне!».

Эмоциональный текст прокомментировал проректор СПбГУ по воспитательной работе Александр Бабич. Он подчеркнул, что поведение Пачина, и в частности употребление им нецензурной лексики, «не может быть признано приемлемым». В университете считают, что в действиях аспиранта можно найти «состав административного правонарушения» по статьям 5.61 и 20.1 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении и мелкое хулиганство), в связи с чем составлено заявление в полицию.

Поступок учащегося СПбГУ изучат и оценят не только правоохранители: вуз намерен провести внутреннее разбирательство. В отношении Пачина направлено обращение в университетскую комиссию по этике.

Напомним, что недавно на заседании комиссии рассматривался инцидент со студентом-политологом, который предлагал другим учащимся за деньги фальсифицировать результаты выборов.