Названа причина подорожания свинины в России

Согласно прогнозам, по итогам 2021 года темпы снизятся до минимальных 1,5-2 процентов. Фото: Pixabay

Согласно прогнозам, по итогам 2021 года темпы снизятся до минимальных 1,5-2 процентов. Фото: Pixabay

В России мясо свиньи подорожало из-за африканской чумы свиней.

Как отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в этом году ситуация с чумой очень серьезная. Случаи возникновения этой болезни выявили в 35 регионах страны, сообщает «Российская газета».

Ковалев добавил, что, несмотря на большие материальные вложения и контроль, исключить человеческий фактор нельзя из-за плотной циркуляции вируса. Так, одни немытые руки у сотрудника фермы — потеря всего поголовья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многие специалисты негативно относятся к красному мясу и советуют исключить его из рациона. Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, сколько такого мяса можно съесть без вреда для организма. Как объяснила Ирина Бережная, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, какое же мясо называть красным.