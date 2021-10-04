Почему энергокризис в Китае опасен для петербургских модников

Почему энергокризис в Китае опасен для петербургских модников
Последствия текущего кризиса будут ощутимы через несколько месяцев. Фото: Pixabay

Власти Китайской народной республики решили сократить энергопотребление на предприятиях и продолжительность рабочего дня, а значит весенние коллекции могут попасть в магазины с опозданием, считают эксперты рынка ретейла.

Представители петербургской компании Melon Fashion Group отмечают, что изменения в китайском законодательстве скорее всего отразятся и на сроках выполнения заказов, и на датах поставки товаров. В связи с этим предприятие задумывается о переносе пошива одежды в другие страны, и возможно, Melon Fashion Group не окажется одинокой в этом своем решении.

Директор департамента развития Melon Fashion Group Игорь Мальтинский рассказал РБК, что ежемесячно в течение двух недель на китайских фабриках попросту не будет электричества. Таким образом, сроки изготовления весенних коллекций могут растянуться вдвое.

У Melon Fashion Group есть фабрики не только в Поднебесной, но и Бангладеше, Турции, Индии и некоторых странах СНГ. Основное производство все же сосредоточено на территории Китая, перенести его — долгий и сложный процесс, также влияющий на сроки доставки товаров. Для покупателей перебои и накладки опасны не только отсутствием новых вещей в магазинах, но и повышением цены.

Напомним, что в Melon Fashion Group входят бренды Zarina, befree, Love Republic. Чистая прибыль компании в 2020 году — 1,7 млрд рублей, в 2019 — 1,56 млрд рублей. В общей сложности, MFG принадлежит 809 магазинов.

При этом, несмотря на энергетический кризис и возможные неблагоприятные последствия, присутствие Китая в Петербурге активно расширяется. Так, на Лиговском проспекте открывается первый в городе китайский супермаркет. В ассортименте — разнообразные продукты от чая и соусов до китайского алкоголя. Появление магазина обусловлено популярностью товаров из Поднебесной среди жителей Северной столицы.

Китай кризис мода новости СПб одежда энергокризис


 

Новости партнеров
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС во всех регионах России проверит системы оповещения с включением сирен
Почему энергокризис в Китае опасен для петербургских модников
Испытания ВМФ по запуску ракеты «Циркон» прошли успешно
В Петербурге появился сервис по отслеживанию карет скорой помощи
На Дворцовой площади к Новому году снова установят живую ёлку
В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 246 человек
В Ленобласти во вторник будет тепло и облачно
В метро Петербурга 6 октября пройдет проверка системы оповещения