Почему энергокризис в Китае опасен для петербургских модников

Власти Китайской народной республики решили сократить энергопотребление на предприятиях и продолжительность рабочего дня, а значит весенние коллекции могут попасть в магазины с опозданием, считают эксперты рынка ретейла.

Представители петербургской компании Melon Fashion Group отмечают, что изменения в китайском законодательстве скорее всего отразятся и на сроках выполнения заказов, и на датах поставки товаров. В связи с этим предприятие задумывается о переносе пошива одежды в другие страны, и возможно, Melon Fashion Group не окажется одинокой в этом своем решении.

Директор департамента развития Melon Fashion Group Игорь Мальтинский рассказал РБК, что ежемесячно в течение двух недель на китайских фабриках попросту не будет электричества. Таким образом, сроки изготовления весенних коллекций могут растянуться вдвое.

У Melon Fashion Group есть фабрики не только в Поднебесной, но и Бангладеше, Турции, Индии и некоторых странах СНГ. Основное производство все же сосредоточено на территории Китая, перенести его — долгий и сложный процесс, также влияющий на сроки доставки товаров. Для покупателей перебои и накладки опасны не только отсутствием новых вещей в магазинах, но и повышением цены.

Напомним, что в Melon Fashion Group входят бренды Zarina, befree, Love Republic. Чистая прибыль компании в 2020 году — 1,7 млрд рублей, в 2019 — 1,56 млрд рублей. В общей сложности, MFG принадлежит 809 магазинов.

При этом, несмотря на энергетический кризис и возможные неблагоприятные последствия, присутствие Китая в Петербурге активно расширяется. Так, на Лиговском проспекте открывается первый в городе китайский супермаркет. В ассортименте — разнообразные продукты от чая и соусов до китайского алкоголя. Появление магазина обусловлено популярностью товаров из Поднебесной среди жителей Северной столицы.