Сто лучших воспитателей получат по 50 000 рублей

Сто лучших воспитателей получат по 50 000 рублей
Сто лучших воспитателей получат по 50 000 рублей. Фото: Pixabay

Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым было подписано постановление, по которому 100 лучших воспитателей получат премию правительства, сообщает пресс-служба Администрации города.

В постановлении » О присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга «Лучший воспитатель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга, реализующего образовательные программы дошкольного образования» за 2021 год» говорится о вознаграждении работы самых лучших воспитателей в количестве ста человек за заслуги, которые были реализованы в течение текущего года. Этот документ Александр Беглов подписал и заявил, что городом каждый год поощряются воспитатели за особые заслуги в в дошкольном образовании и воспитании подрастающего поколения. По итогамотбора Комитетам образования каждый из 100 лучших воспитателей получит по 50 тысяч рублей.

Губернатор говорит, что государство старается поддерживать творческих, инициативных и заботливых педагогов, которые работают в детских садах. Таким образом отмечается важность и престиж этой професси.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с февраля минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 7 387 рублей в месяц.

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