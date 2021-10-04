Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 4 по 10 октября

Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой неделе.
Так, они разместятся на Витебском проспекте, Таллинском шоссе, Приморском проспекте, улице Парашютной, проспекте Ветеранов, набережной Макарова, Индустриальном проспекте и других дорогах города. Также они будут в Сестрорецке, Пушкине, Колпино. Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи.
Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города. Их места определяют в городском управлении ГИБДД.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюль станции метро «Черная речка» открыт. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября. В 8:58 вестибюль был открыт для входа и выхода пассажиров. Станция городской подземки работает в обычном режиме. Причины случившегося выясняются.