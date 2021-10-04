На Ленинском проспекте 51 произошло возгорание

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в трехкомнатной квартире произошло возгорание. Чтобы потушить огонь спасателям потребовалось около 30 минут.

Как сообщает городское управление МЧС, экстренными службами было получено сообщение о пожаре в отдельной трехкомнатной квартире в 13:15. Возгорание произошло по адресу Ленинский проспект дом 51.

Чтобы справиться с пожаром ведомством к месту чрезвычайной ситуации было отправлено 15 человек личного состава и 3 единицы техники. Спасатели, которые прибыли на место, выяснили, что основной причиной пожара стало возгорание дивана.

Пожар был ликвидирован в 13:37. Сведения о пострадавших на настоящий момент уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красном селе пожарные спасали мальчика, снимая его с окна. В ночь на 2 октября по адресу Красногородская улица дом 7 корпус 1 с балкона высовывался плачущий ребенок и звал маму. Истошные крики и громкий плач малыша не оставил людей на улице равнодушными. Прохожие вызвали спасателей, которые попытались попасть в квартиру через дверь.