Песков прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове

В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время ФСИН выясняет подробности и обстоятельства происшествия. В случае, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства,

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что в произошедшем надо быстро, но спокойно разобраться.

Напомним, до этого в Сети появился ролик с пытками заключенного в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ФСИН выплатит бывшему клерку суда компенсацию за плохие условия содержания в «Крестах».