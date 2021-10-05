Песков прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове

Песков прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове
Дмитрий Песков прокомментировал пытки в Саратове. Фото: kremlin.ru

В Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратове. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время ФСИН выясняет подробности и обстоятельства происшествия. В случае, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства,

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что в произошедшем надо быстро, но спокойно разобраться.

Напомним, до этого в Сети появился ролик с пытками заключенного в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ФСИН выплатит бывшему клерку суда компенсацию за плохие условия содержания в «Крестах».

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