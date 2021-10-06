Что делать жертвам телефонных мошенников. Инструкция Gazeta.Spb

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. Фото: unsplash

Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. Фото: unsplash

«Вас беспокоят из службы безопасности банка…». «Это из полиции, ваш сын совершил ДТП со смертельным исходом…» «Вы выиграли в лотерею…»

Способы отъема денег уже известны, но это не страхует от жуликов. Если данные или деньги ушли в руки мошенников, необходимо составить заявление в отдел полиции или прокуратуры.

Оно должно быть оформлено потерпевшим или его представителем. В этом случае потребуется нотариально заверенный документ, в котором будет указано, на каком основании были переданы эти полномочия.

В таком заявлении необходимо подробно расписать, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление. Если есть доказательства ваших слов (запись разговора, свидетели), то необходимо их тоже предоставить.

Бывает и так, что жертвы обманщиков на эмоциях удаляют и историю переписки, и номера злоумышленников. Вот этого делать ни в коем случае не рекомендуется.

Сотрудники правоохранительных органов, к которым попало заявление, в течение десяти дней должны провести проверку и вынести решение о возбуждении уголовного дела.

Обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности за мошенничество напрямую можно только, если правоохранители не приняли заявления к рассмотрению.

Звонок, похожий на мошеннический, всегда можно просто отключить или сбросить.

Если вам говорят о происшествии с родственником, знакомым или другом, то необходимо попробовать связаться с ним через мессенджеры или позвонить. Этот тип обмана строится на нагнетании паники – не поддавайтесь.

Если вы слышите по телефону голос, похожий на голос вашего друга или родственника, задайте несколько вопросов, ответы которые может знать только он.

Лотерея? Службы безопасности? Поликлиника? Сводите общение по телефону к минимуму, звоните в учреждение сами, выясняйте все подробности.

Никогда не стоит сообщать номер карты, CVV-код, коды из СМС по телефону. Если забыли карточку в общественном месте — блокируйте незамедлительно.

Подозрительные телефонные звонки с различной периодичностью поступают практически 8 из 10 россиян. Каждый шестой россиянин по вине мошенников терял деньги или имущество. Каждый двадцатый попадался на удочку мошенников несколько раз.

Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru. Лишь 12% граждан никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками.

Жертвами телефонного обмана женщины становятся чуть чаще мужчин.

Россияне с доходом выше среднего становятся потерпевшими реже тех, кто зарабатывает меньше. При этом люди старше 45-ти более склонны верить тому, что им рассказывают по телефону, чем более молодые граждане.

Министерство внутренних дел России назвало шесть основных видов «крючков», на которых злоумышленники ловят своих жертв. Самой популярной схемой признано «фейковое» сообщение о родственнике, который попал в беду. В ход идет давление и запугивание. Как правило, требуют сумму, за которую «вопрос будет решен».

Второй по популярности вид мошенничества — номер-грабитель. Сначала на телефон приходит СМС-сообщение с просьбой перезвонить. Чтобы помочь другу, чтобы принять участие в розыгрыше, прослушать важную информацию о банковской карте и т.д. Во время звонка со счета пропадают деньги.

Еще один способ обмана — якобы выигрыш в лотерею. По телефону человеку сообщают, что он выиграл в лотерею, которую организовала, скажем, радиостанции или сотовый оператор. Но для получения приза победитель сперва должен внести залог на определенную сумму, который будет возвращен в день вручения призов. Пока никому ничего не вернули.

А иногда абоненту приходит сообщение с просьбой перейти по подозрительной ссылке, после чего происходит списание денег.

Часто мошенники представляются сотрудниками банка. Тут есть несколько сценариев. Часто начинают с рассказа о подозрительной активности со счетом абонента. Могут начать рассказывать о бонусах и суперпредложениях. Задача одна – получить номер карты и CVV-код. Зная это, злоумышленники получают доступ к средствам клиента банка.

Перевод денег якобы по ошибке — тоже очень популярный способ «отъема» средств у населения. Денег на счет телефона не поступало, а вот сообщение о том, что вам ошибочно перевели средства, пришло? Поздравляем, вы столкнулись с мошенниками! Надеемся, вы никому ничего не успели перевести.

Да, случаи переводов по ошибке – не редкость. Но при этом деньги должны отражаться на счете.