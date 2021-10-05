«Комсомольская правда» приняла решение закрыть представительство в Белоруссии

«Комсомольская правда» приняла решение закрыть представительство в Белоруссии
Так, всем журналистам выплатят денежные компенсации или предложат работу на других предприятиях "Комсомолки". Фото: pixabay.com

Сегодня, во вторник, пятого октября стало известно, что «Комсомольская правда» закрывает представительство в Белоруссии.

В издании отметили, что они приняли такое решение после анализа событий последнего года и последней недели. Об этом сообщает ТАСС.

Так, всем журналистам выплатят денежные компенсации или предложат работу на других предприятиях «Комсомолки».

В конце прошлого месяца в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды в Беларуси». Это произошло после новости о погибшем в перестрелке с сотрудниками КГБ жителе Минска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко содержится в изоляторе. Можейко перестал выходить на связь с 16:00 1 октября, а сайт издания, в котором он работал, заблокировали, информирует kp.by в своем Telegram-канале.

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