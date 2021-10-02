Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко содержится в изоляторе

Можейко перестал выходить на связь с 16:00 1 октября, а издание, в котором он работал, заблокировали, информирует kp.by в своем Telegram-канале.

Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске. По словам его матери Ирины, 30 сентября журналист был еще в Москве. Обыск в квартире Можейко, который проводился силами семерых сотрудников КГБ и двух понятых, длился в течение двух с половиной часов.

Основанием, указанным в постановлении, фигурируют две статьи УК — статья 369 (Оскорбление представителя власти) и статья 130 часть 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

«Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо», говорится в сообщении Telegram-канала.

Как стало известно, в ночь с 1 на 2 октября Ирине позвонили и информировали о местонахождении сына. В настоящий момент Можейко содержится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Правозащитный центр «Весна» в Белоруссии предполагает, что задержание имеет отношение к деятельности журналиста. Возможно, это связано с делом погибшего IT-менеджера Андрея Зельцера, в квартире которого во время штурма, был застрелен сотрудник КГБ.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Минске сотрудника Комитета госбезопасности смертельно ранили во время проведения спецоперации.