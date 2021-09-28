Сотрудника белорусского КГБ застрелили во время спецоперации в Минске

В Минске сотрудника Комитета госбезопасности (КГБ) смертельно ранили во время проведения антитеррористической операции.

Как сообщается на сайте ведомства, сотрудник погиб при штурме квартиры в жилом доме. Комитет подозревал, что в квартире могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Вооруженный ружьем преступник открыл огонь на поражение, в результате чего сотрудник получил смертельное ранение. Стрелка ликвидировали ответным огнем.

Белорусский Следственный комитет открыл уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

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