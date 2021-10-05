Врач Игнатикова призвала не ходить в торговые центры и носить маску для защиты от COVID-19

Женщина напомнила о хождения в маски и мытье рук. Фото: unsplash

Женщина напомнила о хождения в маски и мытье рук. Фото: unsplash

В российских регионах наблюдается подъем заболеваемости ковидом. Врач Елена Игнатикова рассказала о противоковидных мерах безопасности, которых стоит придерживаться.

В первую очередь, терапевт рекомендует избегать посещения массовых мероприятий и отказаться от прогулок по торговым центрам. Она советует активнее пользоваться доставкой на дом. Об этом сообщает Sputnik.

Женщина напомнила о хождения в маски и мытье рук. Так, руки нужно обязательно мыть с мылом в течении не менее 30 секунд. Также врач рекомендовала менять маски каждые два-три часа, так как бактерии скапливаются и могут вызвать болезни, например, кариес.