Врач Игнатикова призвала не ходить в торговые центры и носить маску для защиты от COVID-19

Врач Игнатикова призвала не ходить в торговые центры и носить маску для защиты от COVID-19
Женщина напомнила о хождения в маски и мытье рук. Фото: unsplash
В российских регионах наблюдается подъем заболеваемости ковидом. Врач Елена Игнатикова рассказала о противоковидных мерах безопасности, которых стоит придерживаться.
В первую очередь, терапевт рекомендует избегать посещения массовых мероприятий и отказаться от прогулок по торговым центрам. Она советует активнее пользоваться доставкой на дом. Об этом сообщает Sputnik.
Женщина напомнила о хождения в маски и мытье рук. Так, руки нужно обязательно мыть с мылом в течении не менее 30 секунд. Также врач рекомендовала менять маски каждые два-три часа, так как бактерии скапливаются и могут вызвать болезни, например, кариес.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться — главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией.

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