В среду Пулково работает без отмен и задержек

В Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 6 октября, в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за введения новых противоковидных ограничений по России туристы могут начать отказываться от запланированных поездок на ноябрьские и новогодние праздники.