В мире коронавирусом заразились более 235,8 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у более 235,8 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 6 октября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 235 805 910, скончались от вируса 4 816 244 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 43 947 979 человек заразились, 705 190 умерли. На втором месте находится Индия: 33 853 048 инфицированных, 447 751 скончался. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 499 074 зараженных, умерли 598 829 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о противоковидных мерах безопасности, которых стоит придерживаться.