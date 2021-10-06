В мире коронавирусом заразились более 235,8 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 235,8 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у более 235,8 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 6 октября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 235 805 910, скончались от вируса 4 816 244 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 43 947 979 человек заразились, 705 190 умерли. На втором месте находится Индия: 33 853 048 инфицированных, 447 751 скончался. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 499 074 зараженных, умерли 598 829 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о противоковидных мерах безопасности, которых стоит придерживаться.

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