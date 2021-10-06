Голикова: у правительства есть план по борьбе с COVID без введения локдауна

Голикова: у правительства есть план по борьбе с COVID без введения локдауна
Татьяна Голикова рассказала, какие меры могут спасти россиян от очередного коронавирусного локдауна. Фото: kremlin.ru

Правительство России не планирует вводить локдаун в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, власти разработали план действий, направленных на борьбу с распространением новой болезни. В список мер попали сокращение сроков получения тестов на COVID-19 и ежедневная публикация данных о количестве вакцинированных.

Как сообщили «РИА Новости», Голикова также подчеркнула, что планируется проведение стимулирующих мероприятий для привившихся граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 235 805 910, скончались от вируса 4 816 244 человека.

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