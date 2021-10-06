Служба экстренных вызовов Петербурга приняла 17 млн вызовов с начала работы

В сутки по номеру 112 звонят около 10 тысяч раз. Фото: pixabay

В сутки по номеру 112 звонят около 10 тысяч раз. Фото: pixabay

Петербургская Служба экстренных вызовов 112 с начала работы обработала более 17 миллионов вызовов, в том числе более 300 тысяч в сентябре.

Как сообщили в городском комитете по информатизации и связи, служба работает в Северной столице с 2017 года после нескольких лет работы в тестовом режиме. Операторы ежедневно принимают тысячи вызовов о ДТП, скорой помощи, пожаре, застрявших на дереве кошек, потерявшихся в торговых центрах детях.

В сутки по номеру 112 звонят около 10 тысяч раз, а в дних пиковых нагрузок может доходить до 13 тысяч.

В ведомстве напомнили, что все звонки в Службу бесплатные и доступны, если на балансе телефона нет денег. Операторы могут помочь и иностранцам, поскольку говорят на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Служба смогла справиться не только с возросшей нагрузкой в начале пандемии, но и при летних температурных рекордах. Например, в июньскую жару операторы принимали по 14-15 тысяч звонков в день.

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