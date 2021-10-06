В больницах Петербурга «аншлаг»: в Боткинской наплыв коронавирусных больных, а в Покровской «полетел» единственный КТ

За прошедшие сутки COVID-19 в Петербурге подхватили 1 894 горожанина. Такая цифра не может не радовать, ведь последние дни зараженных в Северной столице ежедневно было не меньше 2 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Медицинские учреждения города продолжают работать на износ. Так, Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. К слову, еще пару недель назад такого ажиотажа не было. Подобной нагрузки там не видали уже давно. Еще месяц назад учреждение ежедневно принимало только 25-30 человек с диагнозом ковид.

Плохи дела и в Покровской больнице, занимающейся коронавирусными больными. Там пришел в негодность единственный аппарат компьютерной томографии. При этом, в Комитете по здравоохранению по этому поводу особо не переживают, потому как пациенты оказываются в стенах больницы уже со снимками. Вместо КТ предлагается делать рентген. В медучреждении в настоящий момент лечатся от COVID порядка 600 пациентов. А аппарат обещали починить.

Днем ранее Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о еще одном любопытном факте. Стало известно, сколько петербуржцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, находятся в больнице. Оказалось, что таких «счастливчиков» не более 2%.

По информации на 5 октября, вакцинацию от коронавируса прошли 1 млн 699 тыс. жителей города на Неве. Для такого мегаполиса, как Петербург, число привитых чуть ли не капля в море. До коллективного иммунитета, вероятно, еще очень далеко. Запас вакцины от COVID-19 в городе составляет 896 тысяч доз. Однако горожане не спешат в пункты вакцинации. С распростертыми объятиями петербуржцев могут принять в 174 прививочных точках.

Однако работа пару пунктов все же прекращается. Это касается шатров для вакцинации от COVID-19. У станции метро «Приморская» уже не представляется возможным получить укол от злосчастного вируса. Погодные условия сделали свое дело. На будущей неделе недоступным для горожан станет и шатер в парке 300-летия Петербурга. В Комитете по здравоохранению заявили, что всего в шатре успела привиться примерно тысяча человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа исследователей из Испании и Канады выяснила наиболее важный фактор выживаемости пациентов с коронавирусом.