Назван главный фактов выживаемости при коронавирусе

Лечение антителами при коронавирусе должно быть персонализированным. Фото: pexels

Лечение антителами при коронавирусе должно быть персонализированным. Фото: pexels

Группа исследователей из Испании и Канады выяснила наиболее важный фактор выживаемости пациентов с коронавирусом.

Как сообщается в журнале Journal of Internal Medicine, ученые оценили роль трех показателей анализа крови. Оказалось, что главным их них является уровень специфических антител против спайкового белка SARS-CoV-2, которые появляются при вакцинации.

Специалисты доказали, что лечение антителами при коронавирусе должно быть персонализированным. Такой метод, как подчеркивают ученые, можно применять только для пациентов, у которых нет эндогенных антител, либо их мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться — главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией ковида.