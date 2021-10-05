В Петербурге убирают уличные шатры для вакцинации от COVID из-за погоды

В Петербурге закрыли шатер для вакцинации от COVID-19 у станции метро «Приморская». Причиной этого стали погодные условия.

Об этом стало известно во вторник, 5 октября. Как сообщили в комитете по здравоохранению, всего в шатре успели привиться около тысячи человек. На следующей неделе закроют и шатер в парке 300-летия Петербурга.

Отмечается, что пациентов после вакцинации нужно 30 минут побыть под наблюдением медиков, а в шатре таких условий нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинацию от коронавируса прошли более 1,7 млн петербуржцев. Запас вакцины от COVID-19 в городе составляет 896 тысяч доз.