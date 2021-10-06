Врачи назвали главный фактор выживаемости больных коронавирусом

Врачи назвали главный фактор выживаемости больных коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты в России и мире. Фото: pexels.com

Существует только один параметр, который напрямую связан с высоким риском смерти от инфекции.

Врачи выявили главный фактор выживаемости при тяжелой форме коронавируса, узнав о котором, вам захочется сделать прививку. Оказывается, шанс на выздоровление увеличивается при наличии высокого уровня специфических антител против спайкового белка COVID-19. Его можно сформировать в том числе благодаря вакцинации. Это значит, что прививка на самом деле способна спасти жизнь человека. Результаты исследования опубликовали в Journal of Internal Medicine.

Эксперты отмечают, что сделать выводы об уровне защиты человека можно по трем параметрам. Обычно врачей интересует уровень специфических антител против определенных антигенов или частей вируса, общее количество антигенов и уровень вирусной ДНК в крови.

Специфические антитела создают условия, в которых коронавирусу сложнее размножаться. Общее количество антигенов показывает уровень чужеродных веществ в организме, а объем вирусной РНК позволяет понять, сколько вируса в организме. Ученые долгое время ломали голову, какой из показателей важнее при определении риска летального исхода.

Вопросы сошли на нет после проведения исследования, в котором приняли участие 92 пациента. Это люди, лечившиеся от коронавируса в больницах во время первой волны. Пациентам диагностировали инфекцию с помощью ПРЦ-теста, также при госпитализации у них брали анализы крови. Изучив результаты анализов, специалисты пришли к выводам, что один из параметров напрямую влияет на выживаемость, и это ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Если он низкий, то пациент с высокой вероятностью умирает.

Что касается остальных параметров, то они также связаны между собой и могут влиять друг на друга. Пациенты, у которых был плохой ответ антител, обычно имели высокий уровень вирусной нагрузки и рассеянные вирусные белки в крови. Ученые отмечают, что помочь иммунитету справиться с болезнью способны прививки. Без вакцинации под ударом может оказаться любой – настолько непредсказуема стала инфекция.

Новые данные позволят улучшить качество лечения коронавирусных больных, а также делать более точные прогнозы течения болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в больницах Петербурга «аншлаг»: в Боткинской наплыв коронавирусных больных, а в Покровской «полетел» единственный КТ. Его уже починили.

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