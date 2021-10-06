Шойгу привлек к ответственности тех, кто отправил военных на венчание Романовых

Шойгу привлек к ответственности тех, кто отправил военных на венчание Романовых
Были привлечены к ответственности лица, отправившие военных на венчание Романовых. Фото: Gazeta.SPb

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили военных на венчание князя Георгия Романова, передает РИА Новости со ссылкойна источник в правоохранительных органах.

К дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица, которые решили отправить военнослужащих комендантского подразделения на бракосочетание князя Георгия Романова и гражданки Италии Ребекки Беттарини.

«По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны» — сообщил источник.

Венчание великого князя Георгия из династии Романовых прошло 1 октября в Исаакиевском соборе. На торжестве присутствовали король Симеон Болгарский и представители зарубежных августейших династий. Венчание провел глава Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что перед Исаакиевским собором перед венчанием князя Георгия Романова и его избранницу поприветствовали гвардейцы.

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