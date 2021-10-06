В Выборгском районе горел железобетонный ангар

В Выборгском районе горел железобетонный ангар
В Выборгском районе Санкт-Петербурга огонь разбушевался в железобетонном ангаре. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Санкт-Петербурга огонь разбушевался в железобетонном ангаре.

Возгорание произошло в железобетонном ангаре размером 20х80 метров по адресу Выборгский район, ул. Первого Мая, д. 78, корп.1, литер Ж. Сообщение о воспламенении поступило в ГУ МЧС в 18:20. Горела кровля на площади 100 кв. метров и деревянная пристройка размером 6х15 метров по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали.

Огонь тушили около часа. Ликвидировать пламя удалось только в 19:10 по московскому времени. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 5 единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшую субботу днем в акватории Финского залива в Петербурге загорелся пассажирский катер. На борту находились мужчина и ребенок. Возгорание началось в моторном отсеке, после чего огонь охватил всю площадь катера.

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