В Киришском районе на улице избили девушку

В Киришском районе Ленинградской области сотрудники задержали двух хулиганов, которые избили девушку. Инцидент произошел вечером 5 октября.

«Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Киришскому району Ленинградской области задержали двух правонарушителей, которые нанесли побои девушке», — сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербурге и Ленобласти.

По предварительной информации, в кафе на улице Романтиков между двумя мужчинами и девушкой возник конфликт, в ходе которого они ударили потерпевшую по лицу.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Злоумышленников задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что произошло избиение в Калининском районе. Задержали 26-летнего мужчину, который во время внезапной ссоры, возникшей после выпивки спиртных, напитков избил знакомого.