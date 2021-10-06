В Киришском районе на улице избили девушку

В Киришском районе на улице избили девушку
Злоумышленников задержали. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленинградской области сотрудники задержали двух хулиганов, которые избили девушку. Инцидент произошел вечером 5 октября.

«Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Киришскому району Ленинградской области задержали двух правонарушителей, которые нанесли побои девушке», — сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербурге и Ленобласти.

По предварительной информации, в кафе на улице Романтиков между двумя мужчинами и девушкой возник конфликт, в ходе которого они ударили потерпевшую по лицу.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Злоумышленников задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что произошло избиение в Калининском районе. Задержали 26-летнего мужчину, который во время внезапной ссоры, возникшей после выпивки спиртных, напитков избил знакомого.

избиение киришский район росгвардия


 

Новости партнеров
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Киришском районе на улице избили девушку
На Ивана Черных установили новое освещение
У Исаакиевского собора столкнулись маршрутка и Toyota
В Выборгском районе горел железобетонный ангар
На Литейном проспекте появился памятник «Потерянная книга»
На Пулковском шоссе сорвалась продажа гипермаркета «Оптклуб Ряды»
В Адмиралтейском районе загорелось здание с капремонтом
Рэпер Оксимирон приехал на заседание Юрия Хованского для поддержки