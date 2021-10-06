Двое притерлись на съезде с Володарского моста

Водители двух легковых автомобилей не смогли разъехаться и при повороте притерлись на спуске с Володарского моста в Петербурге.

Дорожный инцидент произошел вечером 6 октября.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Lada Largus и Hyundai.

«На съезде с Володарского моста притерлись Ларгус и Хендэ», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. «Скорее всего «Ларгус» (судя по его расположению относительно разметки) решил из крайней правой перестроиться во вторую полосу поворота. А «Хендай» в неё по правилам заехал со второй полосы (с моста). 100500 таких случаев там», — предположили пользователи Сети.

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