Инфекционист рассказал о тяжелых симптомах COVID-19 у детей осенью

Изучение коронавируса приводит ко все новым и новым открытиям. Фото: unsplash

Изучение коронавируса приводит ко все новым и новым открытиям. Фото: unsplash

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, что осенью дети стали чаще сталкиваться с симптоматикой тяжелого течения коронавируса.

«Чаще всего — это пневмония и мультисистемный воспалительный синдром, который вызывает у детей осложнения. Проявляются такие симптомы как насморк, кашель, боль в горле, расстройство стула и температура», — приводит слова врача «Газете.Ru».

По словам врача, при заражении ковидом у детей разных возрастов наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, проблемы с кишечником и сыпь.

С начала пандемии в России выявлено 7 662 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 625 летальных исходов, выздоровели 6 778 900 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется.