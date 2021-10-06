Инфекционист рассказал о тяжелых симптомах COVID-19 у детей осенью

Инфекционист рассказал о тяжелых симптомах COVID-19 у детей осенью
Изучение коронавируса приводит ко все новым и новым открытиям. Фото: unsplash

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, что осенью дети стали чаще сталкиваться с симптоматикой тяжелого течения коронавируса.

«Чаще всего — это пневмония и мультисистемный воспалительный синдром, который вызывает у детей осложнения. Проявляются такие симптомы как насморк, кашель, боль в горле, расстройство стула и температура», — приводит слова врача «Газете.Ru».

По словам врача, при заражении ковидом у детей разных возрастов наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, проблемы с кишечником и сыпь.

С начала пандемии в России выявлено 7 662 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 625 летальных исходов, выздоровели 6 778 900 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется.

инфекционист ковид коронавирус


 

Новости партнеров
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инфекционист рассказал о тяжелых симптомах COVID-19 у детей осенью
Госпиталь «Ленэкспо» открывает второй павильон для больных ковидом
Медик подделала справку о вакцинации за маникюр
На Кузнецовской улице загорелся микроавтобус
Двое притерлись на съезде с Володарского моста
Задержан подозреваемый в стрельбе в техасской школе
На Институтской набережной не смогли разъехаться две легковушки
Президент России поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке