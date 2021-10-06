Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой достигло семи человек

В Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. В результате происшествия пострадали семь человек.

По информации главка МЧС, вахтовый автобус «Неоплан 516» попал в аварию на трассе М-5 «Урал» вблизи поворота на село Хорошенькое, сообщает РИА «Новости». Дорожный инцидент произошел в среду в 21.56 (20.56 мск).

В результате произошедшего один человек из автомобиля «Лада Приора» в тяжелом состоянии попал в больницу. В автобусе находились 27 человек.

По предварительной информации, столкнулись автобус и две легковушки, в результате погибли два человека. Проводится проверка.

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