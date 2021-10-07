В России коронавирус выявили у еще 27,5 тысяч человек

В России коронавирус выявили у еще 27,5 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 27 550 человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 690 110 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 924 случаях, за все время пандемии скончались 213 549 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 20 330 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что существует только один параметр, который напрямую связан с высоким риском смерти от инфекции.

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