Спасатели почти час тушили хозпостройку в поселке Рябово

Спасатели почти час тушили хозпостройку в поселке Рябово
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Тосненском районе Ленобласти загорелась хозяйственная постройка.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 7 октября, в поселке Рябово на улице Заречной. К месту происшествия оперативно были направлены восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, огонь распространился по площади в 48 квадратных метров. Спасатели за 50 минут ликвидировали горение.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар уничтожил комнату в многоквартирном доме в Тихвине.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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Спасатели почти час тушили хозпостройку в поселке Рябово
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