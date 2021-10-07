Спасатели почти час тушили хозпостройку в поселке Рябово

В Тосненском районе Ленобласти загорелась хозяйственная постройка.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 7 октября, в поселке Рябово на улице Заречной. К месту происшествия оперативно были направлены восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, огонь распространился по площади в 48 квадратных метров. Спасатели за 50 минут ликвидировали горение.

Информация о пострадавших не поступала.

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