В четверг в Петербурге будет тепло и солнечно

В разгар дня температура воздуха поднимется до +15 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В разгар дня температура воздуха поднимется до +15 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В четверг, 7 октября, в Северной столице температурные показатели ожидаются на 2-3 градуса выше своей климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня условия погоды в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона. При переменной облачности по-прежнему без дождей.

«Санкт-Петербург: тепло и солнечно», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит +13…+15 градусов, в Ленобласти днем потеплеет до +15. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 7 октября в Ленобласти ожидается теплая и сухая погода.