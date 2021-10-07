В четверг в Петербурге будет тепло и солнечно

В четверг в Петербурге будет тепло и солнечно
В разгар дня температура воздуха поднимется до +15 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В четверг, 7 октября, в Северной столице температурные показатели ожидаются на 2-3 градуса выше своей климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня условия погоды в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона. При переменной облачности по-прежнему без дождей.

«Санкт-Петербург: тепло и солнечно», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха в городе составит +13…+15 градусов, в Ленобласти днем потеплеет до +15. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 7 октября в Ленобласти ожидается теплая и сухая погода.

леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В четверг в Петербурге будет тепло и солнечно
На заводе «Балтика» из-за сбоя в банки разлили воду, а не пиво
Спасатели почти час тушили хозпостройку в поселке Рябово
Дельта-штамм стал виновником новой волны коронавируса в России
В Финляндии призвали русскоязычных привиться от коронавируса
Владимиру Путину исполнилось 69 лет
В России создадут единую вакцину от коронавируса и гриппа
На Литейном мужчина искал закладку в чужом гараже перед носом его хозяина