В четверг в Ленобласти будет сухо и тепло

В четверг в Ленобласти будет сухо и тепло
День пройдет без осадков. Фото: pexels.com

В четверг, 7 октября, в Ленобласти ожидается теплая и сухая погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день пройдет без осадков.

Ветер будет дуть со скоростью 12 метров в секунду. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +3…+8 градусов, местами 0 градусов. Днем столбики термометров покажут +10…+15 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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