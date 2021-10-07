В Ленобласти ожидаются заморозки в ночь на пятницу

Предстоящей ночью жителей Ленобласти ожидают заморозки.

Так, в ночь на пятницу, 8 октября, столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, местами похолодает -1. В дневное время потеплеет до +9…+14 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Умеренный ветер подует с юго-запада.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу в Петербурге будет сухо и до +13 градусов. В ночь 8 октября температура воздуха в городе составит +5…+7 градусов.