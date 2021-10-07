В пятницу в Петербурге будет сухо и до +13 градусов

В пятницу в Петербурге будет сухо и до +13 градусов
В пятницу обойдется без дождей. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В последний день рабочей недели жителей Северной столицы ожидает теплая погода без осадков.

В ночь на пятницу, 8 октября, температура воздуха в городе составит +5…+7 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметки +11…+13 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», умеренный ветер будет дуть с юго-запада. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце октября горожане могут увидеть первый снег, при этом, до настоявшего снежного покрова еще очень далеко.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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