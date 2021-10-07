Поклонники не увидят Анжелику Варум в Крыму: она боится участи Киркорова и Лолиты

Поклонники не увидят Анжелику Варум в Крыму: она боится участи Киркорова и Лолиты
Варум не будет выступать в Крыму из-за санкций. Фото: скриншот Instagram

Певица назвала весомую причину, по которой ей нужно бывать на Украине.

Певица Анжелика Варум призналась, что за последнее время ни разу не ездила в Крым. И дело не в том, что артистке не нравится бывать на полуострове или ее там плохо встречают поклонники. Нет – всему причиной санкции, которых боится звезда. Своими переживаниями она поделилась на Youtube-шоу «А поговорить?».

Поклонники Анжелики Варум, кажется, не скоро смогут услышать любимую певицу вживую. Оказывается, она сознательно отказывается от поездок в Крым из-за необходимости ездить на Украину. Варум объяснила, что есть вещи куда более важные, чем концерты и желание путешествовать.

«У меня нет возможности. <…> Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю»,

— рассказала певица.

Варум огорчена тем, что происходит между Россией и Украиной. Она охарактеризовала обострение отношений «сумасшедшим домом». Певица убеждена, что как бы там ни складывалась политическая обстановка, в двух разных странах живут похожие и родные народы. Варум добавила, что среди ее предков были как украинцы, так и поляки.

Напоминаем, что от поездок в Крым отказались и некоторые другие звезды. Среди них певица Лайма Вайкуле, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, музыкант Борис Гребенщиков.

Варум дружит с Лолитой. Фото: скриншот Instagram

Некоторые артисты, которые все-таки ездили в Крым после его присоединения к России, действительно попали под санкции. Такая судьба ожидала певца Филиппа Киркорова – ему запретили въезд на Украину на три года, признав артиста угрозой для национальной безопасности. Несколько лет назад на границе «развернули» певицу Лолиту – она выступала в 2015 году в Керчи. Это говорит о том, что страхи Варум вполне обоснованные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть темой встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Песков напомнил, что полуостров входит в состав России, поэтому в Кремле не собираются поднимать этот вопрос на встрече с иностранным президентом, а властям Украины и России «пока в этом плане не удалось никуда продвинуться».

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