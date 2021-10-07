Раскрыто «заказное» убийство в духе бандитского Петербурга, совершенное 20 лет назад

В Петербурге дело о бандитских разборках высплыло спустя 20 лет, предполагаемые убийцы найдены. Фото: Baltphoto

В Петербурге дело о бандитских разборках высплыло спустя 20 лет, предполагаемые убийцы найдены. Фото: Baltphoto

Угрозыск задержали трех петербуржцев по подозрению в убийстве, которое произошло во время криминальных разборок в «нулевые», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники «резонансного» отдела Управления уголовного розыска Петербурга раскрыли давнее дело. «Заказное» убийство оказалось итогом разборки внутри преступной группировки в начале 2000 года. Оперативники задержали трех жителей Северной столицы, которые подозреваются в причастности к преступлению.

Напомним, 31 января 2000 года во дворе дома №36 по улице Есенина был расстрелян в своем автомобиле ВАЗ-2109 31-летний мужчина родом из города Сланцы. Убитый был известен в криминальных кругах как «Боб». Прокуратура Выборгского района возбудила по данному факту уголовное дело.

Как выяснилось, к убийству «Боба» имели отношение члены группировки, в которой он состоял. Отметим, что группировка занималась незаконным оборотом наркотиков. Годом раньше «Боб» вышел на свободу и сразу потребовал свою долю от доходов, но 36-летний лидер группировки по кличке «Вася Пират» не намерен был делиться деньгами и устранил соперника.

«Вася Пират» поручил дело двум членам банды 24 и 36 лет, которые получили пистолет, предположительно «Беретта». Когда «Боб» прибыл на встречу, чтобы получить деньги, то был расстрелян в своей машине. За исполнение «заказа» «Вася Пират» отдал убийцам автомобиль «Форд Скорпио».

Предполагаемые участники преступления были задержаны в ночь на 7 октября 2021 года. Заказчик, организатор и непосредственный исполнитель преступления арестован по статье 91 УПК РФ, соучастник находится под подпиской о невыезде.

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