Петербуржцы раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки

В соцсетях петербуржцы раскритиковали качество сделанного покрытия, так они уверяют, что все выглядит криво и неровно. Об этом сообщает группа «Петроградская диаспора» в Facebook.

Петербуржцы не оценили современный дизайн фонарей-зебр. Они отметили, что это что-то полосатое и непонятное.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали территории, которые облагородят в ближайшие годы. Комитет по благоустройству подвел итоги опроса петербуржцев. Предложения и идеи о том, какой парк или сад надо благоустроить первостепенно, петербуржцы писали в официальной группе ведомства в «ВКонтакте».