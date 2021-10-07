Петербуржцы раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки

Петербуржцы раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки
Петербуржцы не оценили современный дизайн фонарей-зебр. Фото: pixabay.com

В сквере на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки в Северной столице завершается благоустройство нового пространства. Петербуржцы раскритиковали качество укладки брусчатки и дизайн фонарей.

В соцсетях петербуржцы раскритиковали качество сделанного покрытия, так они уверяют, что все выглядит криво и неровно. Об этом сообщает группа «Петроградская диаспора» в Facebook.

Петербуржцы не оценили современный дизайн фонарей-зебр. Они отметили, что это что-то полосатое и непонятное.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали территории, которые облагородят в ближайшие годы. Комитет по благоустройству подвел итоги опроса петербуржцев. Предложения и идеи о том, какой парк или сад надо благоустроить первостепенно, петербуржцы писали в официальной группе ведомства в «ВКонтакте».

facebook брусчатка набережная карповки сквер фонари


 

Новости партнеров
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки
Завод молочных продуктов в Ленобласти «Лосево» приостановил свою работу
Пензенская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда ...
Врач Адамян: женщине можно беременеть примерно через два месяца после COVID-19
В отношении экс-главы Кировского района возбудили уголовное дело
Петербуржцы проголосовали за благоустройство Шуваловского карьера и берега Охты
В столкновении Porsche и KIA у Павловского дворца тяжело пострадала девушка
«Смольный» потратит почти 9 млн рублей на выставку в честь 80-летия ...