Петербуржцы проголосовали за благоустройство Шуваловского карьера и берега Охты

Петербуржцы проголосовали за благоустройство Шуваловского карьера и берега Охты
Победителей выбирали по количеству самых залайканных комментариев. Фото: Pixabay

Жители Петербурга выбрали территории, которые облагородят в ближайшие годы. Комитет по благоустройству подвел итоги опроса петербуржцев.

Предложения и идеи о том, какой парк или сад надо благоустроить первостепенно, петербуржцы писали в официальной группе ведомства в «ВКонтакте». Всего к посту жители Северной столицы написали более шести тысяч комментариев и рассказали о 200 разных местах.

Победителей выбирали по количеству самых залайканных комментариев. В результате лидерами опроса стали территория и реки Каменки и у Шуваловского карьера, парк Строителей, участок у реки Охта, участок вдоль Митрофаньевского шоссе и парк на Смоленке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 1 октября начался осенний месячник по благоустройству. Город начали готовить к зиме. Первые мероприятия прошли сегодня в парке Интернационалистов.

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