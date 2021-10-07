Завод молочных продуктов в Ленобласти «Лосево» приостановил свою работу

Завод молочных продуктов в Ленобласти «Лосево» приостановил свою работу
Молокозавод "Лосево" остановил свою работу по одной из двух прчин: реорганизация или банкротство, сообщают СМИ, Фото: Instagram компании

В компании заявляют, что закрытие временное и связано с реорганизацией, сообщила пресс-служба организации во «ВКонтакте».

Однако «АБН» информирует, что закрытие молокозавода в Светогорске вероятно вынужденное. Сегодня, 7 октября, из картотеки арбитражных дел следует, что Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти принято решение о прекращении производства по заявлению ООО «ЦентрПлемя» о признании банкротом ООО «СХП Лосево».

В то же время генеральный директор «Лосево» Эльдар Беглов уточнил, в настоящее продукция в сети розничных и фирменных магазинов не представлена. Начать работу завода и поставку продуктов компания планирует уже со следующей недели. По словам Беглова, реорганизация случилась из-за отказа скупать молоко у партнеров и перехода на свое собственное сырье.

Отмечается, что покупатели встревожены исчезновением продукции данного производителя, об этом говорится в комментариях на страницах соцсетей компании.

В настоящее время «Лосево» является ответчиком десятков исков на общую сумму 170 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала, Арбитражный суд Северной столицы и Ленобласти рассмотрит дело производителя молочной продукции ООО «СХП Лосево» о банкротстве.

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