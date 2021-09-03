Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве «СПХ Лосево» под Петербургом

Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве «СПХ Лосево» под Петербургом
На данный момент в Северной столице и Ленинградской области фирма «Лосево» имеет шесть точек.  Фото: pixabay.com

Сегодня, третьего сентября, стало известно, что Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области рассмотрит дело производителя элитной молочной продукции, мяса и других товаров ООО «СХП Лосево» о банкротстве.

Заседание состоится в среду, девятого сентября. Истец — ООО «Центрплем». Это дочерняя компания и официальный дистрибьютер организации World Wide Sires. Она поставляет на рынок генетический материал быков-производителей молочных и мясных пород. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Третьими лицами по делу будут ассоциация «СОУ ЦФО», управление Росреестра по Ленобласти и областной УФНС.

На данный момент в Северной столице и Ленинградской области фирма «Лосево» имеет шесть точек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Северной столицы снова проверят ОАО «Метрострой» на предмет преднамеренного банкротства.

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