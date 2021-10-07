Диетолог назвал флекситарианство очередным модным течением

Диетолог считает, что организм может не справиться с редким потреблением мясных продуктов после растительной пищи. Фото: pixabay

Диетолог считает, что организм может не справиться с редким потреблением мясных продуктов после растительной пищи. Фото: pixabay

Редкое потребление мяса на фоне растительной диеты может вызвать дополнительную нагрузку на ЖКТ, об этом говорится в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Диетолог Анатолий Шепенев рассказал в одной из программ петербургскому каналу, что новая диета, известная как флекситарианство, может привести к нарушению баланса белков, жиров, углеводов и аминокислот. Маловероятно, что такая диета имеет смысл.

«Если едите мясо очень редко, раз в две недели это может быть дополнительным провоцирующим фактором нагрузки на ЖКТ», — заявил Шепенев.

Он пояснил, если потреблять мало животной пищи, то человеческий организм перестает вырабатывать ферменты, необходимые для работы системы. Какое-то время система адаптируется к растительной пище, потом вдруг происходит употребление мяса и ресурсов на то, чтобы с этим разобраться у организма, нет. Все это может вызвать осложнения.

Такое пищевое поведение вряд ли можно назвать диетой в медицинском понимании, это просто очередное модное течение, которое ни к вегетарианству или диетологии не имеет никакого отношения, заключил специалист.

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